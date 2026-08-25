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25 августа, 17:15

Годовалая девочка пострадала, а её мать погибла при падении в кювет минивэна на Ставрополье

Два человека погибли, ещё четверо пострадали в ДТП с минивэном на Ставрополье

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Два человека погибли, ещё четверо, включая годовалого ребёнка, пострадали при опрокидывании минивэна в Ставропольском крае. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла ночью в Будённовском округе. Машина двигалась в сторону Ставрополя, когда водитель потерял управление, съехал в кювет и перевернулся.

По предварительной версии, причиной ДТП стала разгерметизация заднего колеса. Окончательные обстоятельства происшествия установят во время проверки. Всех шестерых находившихся в автомобиле доставили в больницу. Позже там умерли 30-летняя жительница Ставрополя и мужчина.

Госпитализация потребовалась годовалой дочери погибшей, 67-летней женщине и двум иностранцам. За рулём находился 27-летний гражданин одного из соседних государств с четырёхлетним водительским стажем.

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Ранее сообщалось, что два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в аварии с участием трёх автомобилей в Белогорском округе Амурской области. ДТП произошло 24 августа. Пострадавших медики доставили в больницу.

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Татьяна Миссуми
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