Два человека погибли и пять пострадали в жёстком ДТП в Приамурье

Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в аварии с участием трёх автомобилей в Белогорском округе Амурской области. ДТП произошло 24 августа. Пострадавших медики доставили в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«В результате происшествия несовместимые с жизнью травмы получили пассажиры автомобиля «Тойота Приус Альфа» 1981 и 1977 годов рождения», — указали в полиции.

В больницу доставили водителей «Тойоты Приус Альфа» и «Лексуса RX 270», а также трёх пассажиров этих машин.

По предварительным данным, авария произошла на 38-м километре дороги «Подъезд к городу Благовещенск». Водитель «Тойоты Приус Альфа», 1972 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ-172442».

После удара «ГАЗ» врезался в «Лексус RX 270». От столкновения водитель «Лексуса» потерял контроль над машиной и съехал с дороги. Полиция продолжает выяснять причины и детали аварии.

Накануне вечером пассажирский автобус попал в ДТП на трассе Романово — Калининград в Калининградской области. После попытки избежать столкновения водитель съехал с дороги, в результате чего двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы. По предварительным данным, водитель автобуса Yutong не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля, остановившегося впереди.