Четыре человека пострадали при наезде Mazda на остановку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля Mazda на остановку общественного транспорта. Среди госпитализированных оказался 17-летний подросток, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Водитель Mazda сбил людей на остановке в Нижнем Новгороде. Видео © Max / Госавтоинспекция Нижегородской области

Авария произошла вечером на проспекте Гагарина в районе дома № 84. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Mazda 1972 года рождения выехал на встречную полосу, после чего машина оказалась на тротуаре и врезалась в остановочный павильон. В результате ДТП погибла женщина. Ещё четверо человек получили травмы и были доставлены в больницы.

По данным Минздрава, трое взрослых госпитализированы в Областную клиническую больницу им. Н. А. Семашко. Подросток 17 лет доставлен в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу. Всем пациентам оказывается необходимая специализированная помощь, подчеркнули в ведомстве.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как автомобиль съезжает с дороги, пересекает тротуар и газон, сбивает людей и после удара о дорожный знак переворачивается на бок.

Сейчас участок оцеплён полицией, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Проверку по факту аварии продолжают правоохранительные органы.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей. Авария произошла в Красносулинском районе, ещё один участник ДТП получил травмы. Причины смертельного столкновения сейчас устанавливают сотрудники экстренных служб и полиции.