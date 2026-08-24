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24 августа, 18:59

Смертельный наезд автомобиля на остановку в Нижнем Новгороде попал на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

Момент наезда легкового автомобиля на остановку в Нижнем Новгороде попал на камеру. Кадры аварии на проспекте Гагарина распространил SHOT.

Авария в Нижнем Новгороде. Видео © SHOT

На записи запечатлено, как машина врезается в павильон, возле которого находились люди. По данным телеграм-канала, в тот момент общественный транспорт ожидали 12 человек, пострадали четверо.

Предварительно, причиной трагедии стала утрата водителем контроля над транспортным средством. Что к этому привело — пока неясно.

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Напомним, в Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта «Улица Сурикова» на проспекте Гагарина. По данным регионального управления МЧС, погибла женщина, ещё несколько человек пострадали. Личность погибшей устанавливается.

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Юрий Лысенко
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