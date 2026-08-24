Сюжет «Пункта назначения» повторился на МКАД: Колесо авто отлетело прямо в байкера

Автомобильное колесо перелетело через разделительное ограждение МКАД и сбило мотоциклиста на встречной полосе. Все участники инцидента, к счастью, остались живы. Во время движения у машины внезапно оторвалось колесо. Оно перескочило через барьер и угодило прямо в проезжавшего навстречу байкера.

В байкере прилетело колесо от автомобиля. Видео © Telegram / Baza

От сильного удара мужчина упал на асфальт и получил травмы. Пострадавший выжил. ДТП случилось ночью в районе Северного Тушина, уточняет телеграм-канал «База».

Ранее 39-летняя россиянка из Братска впала в кому после ДТП на байке в Паттайе. Алёна прилетела в Таиланд в начале августа по приглашению на работу в туристической компании, где ей только начали оформлять документы. После аварии женщину с тяжёлой травмой головы доставили в реанимацию Pattaya City Hospital.