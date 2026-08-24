Двое детей пострадали при ДТП с четырьмя авто на КАД в Ленобласти
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Массовая авария с участием четырёх легковых автомобилей произошла на внутреннем кольце КАД в Ленинградской области. В результате столкновения пострадали двое маленьких детей – их доставили в больницу, сообщили в региональном управлении МЧС.
ДТП произошло в Ломоносовском районе на 98-м километре внутреннего кольца трассы. По предварительным данным, машины столкнулись при движении в одном направлении.
«Произошло столкновение в попутном направлении четырёх легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали двое детей 2024 и 2025 годов рождения, госпитализированы», – сообщили в МЧС Ленинградской области.
После аварии движение на участке временно ограничили. Для водителей организовали объезд по обочине.
Информация о состоянии детей и других участников столкновения уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Life.ru писал, что в Омской области произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии погибли два человека, ещё четверо получили травмы, среди пострадавших оказался двухмесячный ребёнок.
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