Под Омском в ДТП погибли два человека, 4 пострадали, включая младенца

Два человека погибли и ещё четверо, включая двухмесячного младенца, пострадали при столкновении трёх автомобилей в Омской области. Авария произошла на трассе Омск — Красноярск, сообщила региональная прокуратура.

ДТП случилось накануне на 29-м километре дороги. Мужчина 1973 года рождения за рулём «Лады Нивы Тревел» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Ленд Крузер 300». Внедорожником управлял мужчина 1977 года рождения.

После удара «Тойота Ленд Крузер 300» оказалась на встречной полосе. Там машина столкнулась с «Тойотой Ленд Крузер 200», которой управлял мужчина 1997 года рождения.

«В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля Toyota Land Cruiser 300: женщина 1982 г. р. и мужчина 1982 г. р.», — говорится в сообщении.

В больницы доставили двух пассажиров «Тойоты Ленд Крузер 200» — женщину 1999 года рождения и двухмесячного ребёнка. Медицинская помощь также потребовалась пассажирке «Тойоты Ленд Крузер 300» 1975 года рождения. Вместе с ними госпитализировали девушку 2004 года рождения, которая находилась в «Ладе Ниве Тревел».

Ранее две «Лады» столкнулись на трассе в Шпаковском округе Ставропольского края. Водитель «Лады Приоры» начал разворот и не уступил дорогу «Ладе-21150». Второй автомобиль двигался в попутном направлении. После столкновения «Лада-21150» врезалась в бетонное ограждение. Затем машина съехала с проезжей части и опрокинулась. 21- летний водитель автомобиля «Лада Приора» скончался от полученных травм. Двух пассажиров 2004 и 2006 годов рождения доставили в больницу Ставрополя. Медицинская помощь также потребовалась 20-летнему водителю «Лады-21150».