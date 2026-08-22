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22 августа, 20:31

Автомобиль врезался в дерево и загорелся на проспекте Вернадского в Москве

Легковой автомобиль врезался в дерево и загорелся. Авария произошла на проспекте Вернадского на западе Москвы, сообщил телеграм-канал SHOT.

Машина врезалась в дерево и вспыхнула на проспекте Вернадского. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, ДТП случилось около 22:30. Перед столкновением автомобиль двигался на высокой скорости.

Очевидцы услышали громкий звук, похожий на взрыв. Они также сообщили о запахе гари рядом с местом происшествия.

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Обложка © Telegram / SHOT

Антон Голыбин
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