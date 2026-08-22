Два человека погибли при столкновении Toyota и Иж «Ода» под Новосибирском

Два человека погибли утром 22 августа в Татарском районе Новосибирской области после столкновения Toyota Camry и автомобиля Иж «Ода». Авария произошла на 947-м километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, Toyota ехала из Новосибирска в сторону Омска. За рулём находился мужчина 1991 года рождения. В условиях тумана он, предположительно, уснул во время движения, после чего машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с Иж «Ода».

На месте погибли водитель отечественного автомобиля 1990 года рождения и его пассажир — мужчина, возраст которого пока не установлен. Ещё один человек, находившийся в Иж, получил травмы. Помощь потребовалась водителю Toyota и его пассажиру, мужчине 1983 года рождения.

Ранее в Дагестане водитель грузовика погиб после падения высоковольтного провода на автомобиль. Инцидент произошёл в Бабаюртовском районе вблизи села Татаюрт. Сигнал о возгорании фуры на федеральной трассе Махачкала – Астрахань поступил в экстренные службы по номеру 112 в пятницу. По предварительным данным, причиной пожара стало падение высоковольтного провода на транспортное средство. В результате погиб водитель 2005 года рождения.