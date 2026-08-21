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Регион
21 августа, 15:58

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти выросло до 7

Обложка © Макс / МЧС Ленинградской области / ЛЕНОБЛПОЖСПАС

Обложка © Макс / МЧС Ленинградской области / ЛЕНОБЛПОЖСПАС

Количество пострадавших в результате опрокидывания рейсового автобуса в Ленинградской области увеличилось до семи, при этом четверо из них были госпитализированы в медицинские учреждения. Актуальные данные о состоянии пострадавших приводит пресс-служба главного управления МЧС России по региону в мессенджере «Макс».

Согласно уточнённой информации спасателей, среди пострадавших трое уже осмотрены врачами и отпущены домой для амбулаторного лечения, тогда как остальные четверо остаются в стационарах. Ранее официальные источники сообщали о пяти пострадавших в этом инциденте.

Как пишет ТАСС, ппредварительным данным, водитель рейсового автобуса марки ПАЗ потерял управление транспортным средством, после чего автобус съехал в придорожный кювет.

Водитель автобуса в Саратове въехал в трубу, два пассажира пострадали
Водитель автобуса в Саратове въехал в трубу, два пассажира пострадали

Напомним, ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области на 25-м километре Выборгского шоссе перевернулся рейсовый автобус, в салоне которого находились 13 пассажиров. Спасатели областного управления МЧС незамедлительно выехали на место аварии. Также известно, что сотрудники ГКУ «Леноблпожспас» задействованы в ликвидации последствий. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

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Вероника Бакумченко
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