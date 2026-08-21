Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 15:02

В Ленобласти перевернулся рейсовый автобус, пострадали пять человек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса под Петербургом. Авария случилась во Всеволожском районе на Выборгском шоссе. Как сообщает областное управление МЧС, рейсовый автобус, в котором ехали 13 пассажиров, опрокинулся на 25-м километре трассы.

«Всеволожский район, 25-й км Выборгского шоссе. Произошло опрокидывание рейсового автобуса, пострадали пять человек из 13», — указано в сообщении.

В данный момент на месте происшествия задействованы силы ГКУ «Леноблпожспас». Обстоятельства происшествия уточняются.

Шесть человек, включая трёх детей, пострадали в ДТП с маршрутками в Талдоме
Шесть человек, включая трёх детей, пострадали в ДТП с маршрутками в Талдоме

Ранее Life.ru сообщал о ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном Домодедове. Автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик, после чего двум пассажиркам потребовалась медицинская помощь. В салоне в момент аварии находились шесть человек, выяснение обстоятельств происшествия взяла под контроль прокуратура.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar