В Ленобласти перевернулся рейсовый автобус, пострадали пять человек

Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса под Петербургом. Авария случилась во Всеволожском районе на Выборгском шоссе. Как сообщает областное управление МЧС, рейсовый автобус, в котором ехали 13 пассажиров, опрокинулся на 25-м километре трассы.

«Всеволожский район, 25-й км Выборгского шоссе. Произошло опрокидывание рейсового автобуса, пострадали пять человек из 13», — указано в сообщении.

В данный момент на месте происшествия задействованы силы ГКУ «Леноблпожспас». Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном Домодедове. Автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик, после чего двум пассажиркам потребовалась медицинская помощь. В салоне в момент аварии находились шесть человек, выяснение обстоятельств происшествия взяла под контроль прокуратура.