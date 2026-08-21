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21 августа, 18:39

В Дагестане водитель погиб после падения высоковольтного провода на грузовик

Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В Дагестане водитель грузовика погиб после падения высоковольтного провода на автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

В Дагестане грузовик загорелся после падения провода на машину. Фото © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В Дагестане грузовик загорелся после падения провода на машину. Фото © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Инцидент произошёл в Бабаюртовском районе вблизи села Татаюрт. Сигнал о возгорании фуры на федеральной трассе Махачкала – Астрахань поступил в экстренные службы по номеру 112 в пятницу.

В Дагестане грузовик загорелся после падения провода на машину. Фото © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В Дагестане грузовик загорелся после падения провода на машину. Фото © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, причиной пожара стало падение высоковольтного провода на транспортное средство. В результате погиб водитель 2005 года рождения.

Прибывшие пожарные локализовали возгорание. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают оперативные службы.

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Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате ночного пожара сгорел 21 автомобиль, огонь также охватил автозаправочную станцию и расположенное рядом здание. По предварительным данным, водитель фургона набрал на заправке бензин в ёмкости, не предназначенные для перевозки топлива. После этого произошло возгорание.

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Юлия Сафиулина
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