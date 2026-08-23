Две «Лады» столкнулись под Ставрополем, погиб один из водителей, трое ранены

Один человек погиб, ещё троих доставили в больницы после столкновения двух автомобилей на трассе в Шпаковском округе. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

В ДТП под Ставрополем погиб водитель, ещё троих человек доставили в больницу. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

«В результате автоаварии, водитель автомобиля «Лада Приора» (21- летний мужчина, житель Арзгирского района) от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, ДТП случилось 22 августа около 20:35 на 50-м километре дороги. Водитель «Лады Приоры» начал разворот и не уступил дорогу «Ладе-21150». Второй автомобиль двигался в попутном направлении. После столкновения «Лада-21150» врезалась в бетонное ограждение. Затем машина съехала с проезжей части и опрокинулась.

Двух пассажиров 2004 и 2006 годов рождения доставили в больницу Ставрополя. Медицинская помощь также потребовалась 20-летнему водителю «Лады-21150».

Погибший получил водительские права три года назад. За это время сотрудники Госавтоинспекции четыре раза привлекали его к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Ранее легковой автомобиль врезался в дерево и загорелся на проспекте Вернадского на западе Москвы. Авария произошла около 22:30. Перед столкновением машина двигалась на высокой скорости. Очевидцы услышали громкий звук, похожий на взрыв, и почувствовали запах гари рядом с местом ДТП.