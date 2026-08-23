Россиянка впала в кому после ДТП на байке в Паттайе

39-летняя россиянка из Братска впала в кому после ДТП на байке в Паттайе. Алёна прилетела в Таиланд в начале августа по приглашению на работу в туристической компании, где ей только начали оформлять документы, сообщает канал «Реальный Таиланд Новости».

После аварии женщину с тяжёлой травмой головы доставили в реанимацию Pattaya City Hospital. По словам близких, ночью её состояние резко ухудшилось — сейчас пострадавшая без сознания, подключена к аппарату ИВЛ. Врачи диагностировали крайне серьёзное повреждение головного мозга.

Сегодня в Паттайю должна прилететь сестра Алёны, чтобы встретиться с медиками и принять решение о дальнейших действиях. Родственники надеются, что дополнительные обследования оставят шанс на спасение. У женщины остался семилетний сын, которому пока не рассказали о случившемся. Медицинской страховки у неё не было.

Ранее российский турист погиб в ДТП с грузовиком в Таиланде. 2 августа днём на трассе Рама II в провинции Самутсакхон, у стен больницы Vibharam, арендованный скутер россиянина Дмитрия З. столкнулся с грузовиком.