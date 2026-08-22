Подростка, вылетевшего на встречку ради лайков, похоронили в золотом гробу

В Ирландии похоронили двух подростков, погибших в ДТП на автомагистрали M9. По данным The Sun, один из них был похоронен в золотом гробу, который к церкви доставили в белой конной повозке.

На прощании присутствовали люди в белых футболках с изображением погибшего. Снаружи на экране показывали его фотографии и видеозаписи, звучала музыка.

Авария произошла в графстве Килдэр. BMW с пятью подростками двигался на высокой скорости по встречной полосе и столкнулся с Hyundai. Все находившиеся в немецком автомобиле погибли, младшему из них было 15 лет.

В Hyundai ехала семья, направлявшаяся в аэропорт Дублина перед отпуском. После столкновения людей выбросило на обочину вместе с багажом. Пострадавшие получили травмы и остаются в больнице.

Журналисты выяснили, что подростки могли угнать BMW и снимали опасные заезды ради лайков и вирусных роликов в TikTok. По данным полиции, они относились к группе Lucky dip, участники которой соревновались в съёмках рискованных трюков.

«Подростки из группы пытались превзойти друг друга, снимая видеоролики, демонстрирующие опасные действия, такие, например, как движение по встречной полосе. Всё закончилось трагедией», — заявили в полиции.

Ранее один подросток погиб в ДТП с «Нивой» возле села Султанаево в Башкирии. В машине находились семеро подростков от 14 до 17 лет, о состоянии остальных участников аварии не сообщается.