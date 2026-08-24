Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 18:35

Легковушка въехала в остановку в Нижнем Новгороде, погибла женщина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Женщина погибла, ещё несколько человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Жуткая авария в Нижнем Новгороде. Видео © МАКС / МЧС Нижегородской области

Авария произошла на проспекте Гагарина. Легковая машина врезалась в остановку общественного транспорта «Улица Сурикова». Личность погибшей устанавливают. Точное число пострадавших пока неизвестно, данные уточняются.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия ДТП. Сотрудники МЧС также оказали раненым первую доврачебную помощь. Причины аварии и другие обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.

Лобовое ДТП с двумя легковушками унесло жизни 5 человек в Ростовской области
Лобовое ДТП с двумя легковушками унесло жизни 5 человек в Ростовской области

Ранее Life.ru сообщал о напоминающей о сюжете фильма «Пункт назначения» аварии в Москве — автомобильное колесо перелетело через разделительное ограждение МКАД и сбило мотоциклиста на встречной полосе. Во время движения у машины внезапно оторвалось колесо, которое перескочило через барьер и угодило прямо в проезжавшего навстречу байкера.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar