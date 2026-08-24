Легковушка въехала в остановку в Нижнем Новгороде, погибла женщина

Женщина погибла, ещё несколько человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Жуткая авария в Нижнем Новгороде. Видео © МАКС / МЧС Нижегородской области

Авария произошла на проспекте Гагарина. Легковая машина врезалась в остановку общественного транспорта «Улица Сурикова». Личность погибшей устанавливают. Точное число пострадавших пока неизвестно, данные уточняются.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия ДТП. Сотрудники МЧС также оказали раненым первую доврачебную помощь. Причины аварии и другие обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.

Ранее Life.ru сообщал о напоминающей о сюжете фильма «Пункт назначения» аварии в Москве — автомобильное колесо перелетело через разделительное ограждение МКАД и сбило мотоциклиста на встречной полосе. Во время движения у машины внезапно оторвалось колесо, которое перескочило через барьер и угодило прямо в проезжавшего навстречу байкера.