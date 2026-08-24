Лобовое ДТП с двумя легковушками унесло жизни 5 человек в Ростовской области

Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Красносулинском районе Ростовской области. Ещё один участник лобового ДТП выжил, но получил травмы, сообщили в региональном управлении МЧС России.

ДТП. Видео © Max/ МЧС Ростовской области

Страшное ДТП произошло на третьем километре дороги Гуково — Углеродовский. В машинах находились шесть человек. Все пятеро погибших — взрослые. Сведений о состоянии единственного пострадавшего пока нет. После удара автомобили не загорелись. Движение по трассе продолжается, перекрывать участок не потребовалось.

Последствия аварии устраняют 19 специалистов при помощи семи единиц техники. Причины столкновения устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что массовая авария с участием четырёх легковых автомобилей произошла на внутреннем кольце КАД в Ленинградской области. В результате столкновения пострадали двое маленьких детей – их доставили в больницу.