Под Калининградом пассажирский автобус съехал в кювет, пострадали двое детей

Пассажирский автобус попал в ДТП на трассе Романово — Калининград в Калининградской области. После попытки избежать столкновения водитель съехал с дороги, в результате чего двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы.

Авария произошла на региональной автодороге, сообщили в Госавтоинспекции Калининградской области. По предварительным данным, водитель автобуса Yutong не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля, остановившегося впереди.

После происшествия на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют причины произошедшего. Информация о характере травм детей и их состоянии уточняется. Правоохранители продолжают проверку по факту ДТП.