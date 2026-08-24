Под Калининградом пассажирский автобус съехал в кювет, пострадали двое детей
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Пассажирский автобус попал в ДТП на трассе Романово — Калининград в Калининградской области. После попытки избежать столкновения водитель съехал с дороги, в результате чего двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы.
Авария произошла на региональной автодороге, сообщили в Госавтоинспекции Калининградской области. По предварительным данным, водитель автобуса Yutong не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля, остановившегося впереди.
После происшествия на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют причины произошедшего. Информация о характере травм детей и их состоянии уточняется. Правоохранители продолжают проверку по факту ДТП.
Ранее в Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта «Улица Сурикова» на проспекте Гагарина. По данным регионального управления МЧС, погибла женщина. Четыре человека пострадали. Личность погибшей устанавливается.
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