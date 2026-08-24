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24 августа, 20:59

Под Калининградом пассажирский автобус съехал в кювет, пострадали двое детей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пассажирский автобус попал в ДТП на трассе Романово — Калининград в Калининградской области. После попытки избежать столкновения водитель съехал с дороги, в результате чего двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы.

Авария произошла на региональной автодороге, сообщили в Госавтоинспекции Калининградской области. По предварительным данным, водитель автобуса Yutong не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля, остановившегося впереди.

После происшествия на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют причины произошедшего. Информация о характере травм детей и их состоянии уточняется. Правоохранители продолжают проверку по факту ДТП.

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Юния Ларсон
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