«Таиланд забрал мою дочь!» Россиянка скончалась в Паттайе после жуткой аварии

Жительница Братска (Иркутская область), прибывшая в Таиланд устраиваться в турфирму, умерла после аварии. Об этом сообщила волонтёр Светлана Шерстобоева в своём телеграм-канале.

Алёна прилетела на работу, но не успела получить документы и обязательную для разрешения на труд страховку, когда случилось дорожное происшествие. На вторые сутки медики городского госпиталя зафиксировали гибель головного мозга.

Родные ждали приезда младшей сестры, которой предстояло дать согласие на отключение аппарата искусственной вентиляции легких. Сегодня в 14:10 системы жизнеобеспечения остановили.

У погибшей остался семилетний сын. Родители, муж и сестра переживают утрату. Женщине было 39 лет.

Отец сибирячки в разговоре признался: «Я ненавижу Таиланд. Он забрал у меня самое дорогое — дочь».

Знакомые вспоминают Алёну как веселого и жизнерадостного человека. У неё было много друзей в Братске и Паттайе — многие звонили и интересовались её состоянием.

Прощание пройдет после кремации в Бангкоке. Прах похоронят на кладбище в Братске рядом с могилой бабушки.