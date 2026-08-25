Два человека погибли в ДТП на АЗС на юго-западе Москвы

Два человека погибли в ДТП на Боровском шоссе в Москве. Авария произошла возле заправки рядом со станцией метро «Пыхтино», где столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации столичного департамента транспорта, водителю чёрной легковушки стало плохо во время движения. После этого машина столкнулась с автомобилем, который находился на территории АЗС.

ДТП с двумя погибшими в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

Авария попала в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как чёрный автомобиль на большой скорости врезается в стоящую машину, перелетает через неё и затем ударяется об отбойник.

В результате ДТП погибли два человека. Сейчас заправка не работает, а на месте аварии следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на КАД в Санкт-Петербурге. Авария произошла в Курортном районе, на четвёртом километре внутреннего кольца возле Сестрорецка.