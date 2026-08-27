В результате дорожно-транспортного происшествия в Махачкале пострадали двое детей, которые стояли на тротуаре. Автомобиль влетел в них после того, как его занесло при столкновении с другой машиной, сообщили в Госавтоинспекции республики.

В Махачкале автомобиль влетел в двух детей на тротуаре. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

В ведомстве уточнили, что авария произошла в среду на проспекте Расула Гамзатова: 71-летний водитель Toyota Corolla не соблюдёл очерёдность проезда и совершил столкновение с «ВАЗ 211440».

После столкновения «ВАЗ» вынесло на тротуар, где машина сбила пешеходов. Двое детей, двух и четырёх лет, получили травмы и были госпитализированы.

Ранее полиция открыла стрельбу во время погони за легковым автомобилем на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Очевидцы насчитали не менее шести выстрелов. Погоня проходила на оживлённом участке городской магистрали. Нарушителей помог остановить водитель автобуса — преградил дорогу на Репищева. По словам очевидцев, в салоне были двое.