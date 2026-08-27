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27 августа, 17:33

Появилось видео с места наезда иномарки на людей на юго-западе Москвы

Появились кадры с места серьёзного ДТП на юго-западе Москвы, где легковой автомобиль после столкновения с другой машиной вылетел на тротуар с людьми. Видео публикует SHOT.

Кадры с места ДТП с шестью пострадавшими на юго-западе Москвы. Видео © Telegram /SHOT

На кадрах с места видно, что Mercedes сильно разбит: элементы кузова и другие детали автомобиля разбросаны по проезжей части и тротуару. После аварии иномарка также задымилась. На месте работают экстренные службы, полиция и медики.

В Махачкале автомобиль влетел в двух детей на тротуаре
В Махачкале автомобиль влетел в двух детей на тротуаре

Ранее Life.ru сообщал первые подробности аварии. По предварительным данным, после столкновения двух автомобилей одну из машин отбросило на тротуар, где находились люди. Тогда сообщалось минимум о шести пострадавших, а водитель — виновник аварии — сбежал.

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Обложка © Telegram /SHOT

Юлия Сафиулина
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