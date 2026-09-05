Камеры сняли момент ДТП с красным Ferrari экс-депутата Ибышева за 30 млн

Камеры наблюдения сняли на видео момент ДТП с красным Ferrari, за рулём которого находился бизнесмен и бывший кандидат в Госдуму Игорь Ибышев.

Появилось видео момента ДТП с Ferrari Ибышева. Видео © Telegram / Дептранс Москвы

На кадрах видно, как спорткар на высокой скорости теряет управление на мокрой дороге. Ferrari заносит, после чего машина вылетает на встречную полосу и сталкивается с Volkswagen Touareg.

Напомним, бизнесмен Игорь Ибышев не справился с управлением Ferrari на мокрой дороге в центре Москвы. Спорткар занесло, после чего машина вылетела на встречную полосу и попала в ДТП.