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Регион
Опубликовано 5 сентября, 13:42

Камеры сняли момент ДТП с красным Ferrari экс-депутата Ибышева за 30 млн

Обложка © Telegram / Дептранс Москвы

Обложка © Telegram / Дептранс Москвы

Камеры наблюдения сняли на видео момент ДТП с красным Ferrari, за рулём которого находился бизнесмен и бывший кандидат в Госдуму Игорь Ибышев.

Появилось видео момента ДТП с Ferrari Ибышева. Видео © Telegram / Дептранс Москвы

На кадрах видно, как спорткар на высокой скорости теряет управление на мокрой дороге. Ferrari заносит, после чего машина вылетает на встречную полосу и сталкивается с Volkswagen Touareg.

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Напомним, бизнесмен Игорь Ибышев не справился с управлением Ferrari на мокрой дороге в центре Москвы. Спорткар занесло, после чего машина вылетела на встречную полосу и попала в ДТП.

Больше новостей об авариях на дорогах и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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