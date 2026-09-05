Ferrari предпринимателя Игоря Ибышева врезалась в забор в центре Москвы

Красная Ferrari 812 Superfast врезалась в забор на Большой Пироговской улице в центре Москвы. По данным SHOT, элитный суперкар принадлежит предпринимателю и советнику по экономическим вопросам в адвокатском бюро Игорю Ибышеву. Сначала автомобиль столкнулся с Volkswagen Touareg, после чего отлетел в ограждение.

У машины отлетело колесо. Предварительно, серьёзно никто не пострадал. Известно, что ранее Ибышев работал в Правительстве Мурманской области. Стоимость такой «машнки» — около 30 миллионов рублей.

Красная Ferrari, врезавшаяся в забор в центре Москвы. Фото © SHOT

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