Дело возбуждено после смертельного ДТП с автобусом в Новосибирской области

Уголовное дело возбудили после столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком Howo в Новосибирской области. В аварии погиб один человек, ещё 12 получили травмы.

ДТП произошло на 45-м километре автодороги К-19р в Тогучинском районе. Микроавтобус следовал по маршруту № 509 «Новосибирский автовокзал-главный — рабочий посёлок Горный», когда столкнулся с грузовым автомобилем.

Болотнинский межрайонный следственный отдел СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователям предстоит установить обстоятельства аварии и дать оценку организации пассажирских перевозок. На месте работали семь бригад скорой помощи. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения Новосибирска и Тогучина, их состояние уточняется.

Прокуратура Новосибирской области также организовала проверку, а сотрудники полиции устанавливают причины столкновения и действия водителей перед ДТП.

Ранее Life.ru сообщил о столкновении микроавтобуса с детьми и грузовика под Новосибирском, в результате которого погиб водитель. Авария произошла в Тогучинском районе на трассе К-19р, после чего на место направили экстренные службы. Позже стало известно, что пострадали 12 человек.