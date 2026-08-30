Месиво из железа: На видео сняли, что осталось от автобуса Грузия — Москва после ДТП с 6 погибшими

Авария произошла ночью 30 августа возле посёлка Иноземцево в Железноводске. Автобус столкнулся с ехавшим впереди грузовиком, после чего съехал с дороги в кювет. В результате удара переднюю часть машины полностью снесло. Все кресла внутри покорёжены, окна выбиты, а вещи пассажиров валяются на полу.