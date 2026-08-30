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30 августа, 07:09

Месиво из железа: На видео сняли, что осталось от автобуса Грузия — Москва после ДТП с 6 погибшими

Появилось видео разбитого автобуса Грузия — Москва, где погибли 6 человек

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Опубликовано видео разбитого пассажирского автобуса Грузия — Москва после смертельного ДТП на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Ролик опубликовала пресс-служба СК РФ.

Разбитый в аварии автобус. Видео © Telegram / Следком

Авария произошла ночью 30 августа возле посёлка Иноземцево в Железноводске. Автобус столкнулся с ехавшим впереди грузовиком, после чего съехал с дороги в кювет. В результате удара переднюю часть машины полностью снесло. Все кресла внутри покорёжены, окна выбиты, а вещи пассажиров валяются на полу.

Двое взрослых и ребёнок погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти
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Ранее Life.ru рассказывал, что число пострадавших в ходе ДТП с автобусом достигло 38 человек, среди них десять детей. По последним данным, шесть пассажиров скончались от полученных травм. СК РФ возбудил уголовное дело.

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Владимир Озеров
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