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30 августа, 05:53

Ещё один пассажир умер в реанимации после ДТП с автобусом Грузия — Москва

Число погибших в ДТП с автобусом Грузия — Москва на Ставрополье выросло до шести

Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

Число погибших в крупном ДТП с пассажирским автобусом в Ставропольском крае выросло до шести. Ещё 28 человек госпитализированы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«В реанимации скончался 6-й человек, 28 пассажиров госпитализированы, из них 11 детей и подростков», — уточнили в ГАИ.

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Три человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Ростовом

Авария произошла около часа ночи 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ» в районе Железноводска. Автобус «Сетра», следовавший по маршруту Грузия — Москва, столкнулся с двигавшимся впереди КамАЗом, после чего съехал в кювет. Всего в салоне находились 43 человека. Ранее сообщалось о пяти погибших. Обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция. Отдельную проверку организовала прокуратура Железноводска.

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Андрей Бражников
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