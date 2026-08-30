Пять человек погибли в ДТП с автобусом Грузия — Москва на трассе на Ставрополье

Пять человек погибли, ещё 24 пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа. Авария произошла в час ночи 30 августа на 3-м километре федеральной трассы «Кавказ» в районе посёлка Иноземцево города Железноводска Ставропольского края, сообщает краевая автоинспекция.

«По предварительным данным, водитель автобуса «Сетра», следовавшего по маршруту Грузия – Москва, выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего КамАЗа», — сообщают автоинспекторы.

ДТП с автобусом Грузия – Москва. Фото © Max / Госавтоинспекция Ставрополья

После столкновения автобус съехал в кювет. Пострадавших пассажиров доставили в медицинские учреждения Пятигорска. Среди них оказались пятеро детей. По имеющейся информации, состояние четырёх детей врачи оценивают как удовлетворительное. Один ребёнок находится в реанимации.

Ранее один человек погиб, ещё двое получили травмы после того, как эвакуатор сбил пешеходов в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, «газель» столкнулась с автомобилем «Мицубиси», после чего обе машины выехали на тротуар.