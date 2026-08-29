Один человек погиб при наезде эвакуатора на пешеходов в Ростове-на-Дону

Один человек погиб и ещё двое пострадали при наезде эвакуатора на пешеходов в Ростове-на-Дону, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Предварительно, «Газель» столкнулась с «Мицубиси», после чего оба автомобиля вылетели на тротуар.

«В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства «Митцубиши Лансер» 1954 года рождения и пешеходы 2003 и 1988 годов рождения, им была оказана медицинская помощь. В последствии второй пешеход скончался», — говорится в сообщении.

Место смертельного ДТП в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Ранее три человека, в том числе шестилетний ребёнок, погибли в ДТП на трассе «Кола» в Ленинградской области. Столкновение было лобовым.