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Регион
29 августа, 17:24

Один человек погиб при наезде эвакуатора на пешеходов в Ростове-на-Дону

Место смертельного ДТП в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Место смертельного ДТП в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Один человек погиб и ещё двое пострадали при наезде эвакуатора на пешеходов в Ростове-на-Дону, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Предварительно, «Газель» столкнулась с «Мицубиси», после чего оба автомобиля вылетели на тротуар.

«В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства «Митцубиши Лансер» 1954 года рождения и пешеходы 2003 и 1988 годов рождения, им была оказана медицинская помощь. В последствии второй пешеход скончался», — говорится в сообщении.

Место смертельного ДТП в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Место смертельного ДТП в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

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Матвей Константинов
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