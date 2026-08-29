Скорая перевернулась после ДТП с внедорожником в Екатеринбурге
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Автомобиль скорой помощи попал в серьёзное ДТП и перевернулся на улице Степана Разина в Екатеринбурге. Авария произошла 29 августа, сообщает E1.ru со ссылкой на очевидцев.
Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Екатеринбурге. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
Судя по опубликованным кадрам, машина экстренной службы после столкновения оказалась на боку. На месте работают оперативные службы.
Ранее Life.ru писал о серьёзной аварии с машиной скорой помощи в Армавире. 18 августа спецавтомобиль столкнулся с «Газелью» на перекрёстке улиц Урицкого и Кропоткина, после чего перевернулся на бок. Пострадали пять человек — водитель скорой, трое её пассажиров и водитель «Газели».
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