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29 августа, 11:14

Скорая перевернулась после ДТП с внедорожником в Екатеринбурге

Обложка © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Обложка © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Автомобиль скорой помощи попал в серьёзное ДТП и перевернулся на улице Степана Разина в Екатеринбурге. Авария произошла 29 августа, сообщает E1.ru со ссылкой на очевидцев.

Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Екатеринбурге. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Судя по опубликованным кадрам, машина экстренной службы после столкновения оказалась на боку. На месте работают оперативные службы.

Три человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Ростовом
Три человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Ростовом

Ранее Life.ru писал о серьёзной аварии с машиной скорой помощи в Армавире. 18 августа спецавтомобиль столкнулся с «Газелью» на перекрёстке улиц Урицкого и Кропоткина, после чего перевернулся на бок. Пострадали пять человек — водитель скорой, трое её пассажиров и водитель «Газели».

Больше новостей о дорожных авариях, их причинах и последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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