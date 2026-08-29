Три человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Ростовом

Три человека погибли при столкновении грузовика, кроссовера и пассажирского автобуса в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.

По предварительным данным, водитель грузовика Volvo, двигавшегося со стороны Ростова-на-Дону, врезался в металлическое ограждение, разделяющее встречные потоки. После этого машина оказалась на встречной полосе.

Там грузовик столкнулся с Chery Tiggo и автобусом Yutong. После удара транспортные средства загорелись.

Водитель Volvo, а также водитель и пассажир кроссовера погибли до приезда экстренных служб. Находившиеся в автобусе люди и его водитель не пострадали.

Авария произошла утром на 19-м километре трассы Р-280 «Новороссия». Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.

За несколько дней до этого в Ростовской области произошло ещё одно крупное ДТП. Life.ru писал о лобовом столкновении двух легковушек в Красносулинском районе, где погибли пять человек и ещё один получил травмы.