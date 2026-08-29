ДТП с участием бензовоза произошло в Ростовской области

Дорожная авария с участием бензовоза произошла 29 августа в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, ДТП случилось на 12-м километре автодороги. Подробности столкновения и информация о других его участниках пока не приводятся.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Инспекторы регулируют транспортный поток и принимают меры для обеспечения безопасности движения на участке. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Данных о пострадавших в сообщении полиции пока нет.

Ранее в Махачкале автомобиль Toyota Corolla влетел в двух детей на тротуаре. ДТП произошло на проспекте Расула Гамзатова: 71-летний водитель влетел в «ВАЗ 211440». После столкновения «ВАЗ» вынесло на тротуар, где машина сбила толпу. Двое детей, двух и четырёх лет, получили травмы и были госпитализированы.