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18 августа, 11:42

Пять человек пострадали после столкновения скорой и «Газели» в Армавире

Обложка © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Обложка © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Армавире машина скорой помощи столкнулась с «Газелью» и перевернулась на бок. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. ДТП произошло на перекрёстке улиц Урицкого и Кропоткина.

В больницу доставили 69-летнего водителя скорой и троих его пассажиров 52, 53 и 70 лет. Также пострадал 55-летний водитель «Газели».

Полиция начала проверку. Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии и степень вины её участников.

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Ранее похожая авария произошла в Омске, где скорая перевернулась после столкновения с Toyota Highlander. Медицинский автомобиль ехал на вызов с включённым спецсигналом. Травмы получили трое сотрудников бригады, всех доставили в больницу.

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Александра Мышляева
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