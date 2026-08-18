Пять человек пострадали после столкновения скорой и «Газели» в Армавире

В Армавире машина скорой помощи столкнулась с «Газелью» и перевернулась на бок. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. ДТП произошло на перекрёстке улиц Урицкого и Кропоткина.

В больницу доставили 69-летнего водителя скорой и троих его пассажиров 52, 53 и 70 лет. Также пострадал 55-летний водитель «Газели».

Полиция начала проверку. Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии и степень вины её участников.

Ранее похожая авария произошла в Омске, где скорая перевернулась после столкновения с Toyota Highlander. Медицинский автомобиль ехал на вызов с включённым спецсигналом. Травмы получили трое сотрудников бригады, всех доставили в больницу.