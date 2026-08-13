Трое медиков пострадали при столкновении скорой с Toyota в Омске

Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой в Омске. Травмы получили трое членов медицинской бригады, всех пострадавших доставили в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла около 08:00 по местному времени на пересечении улиц 25-я Северная и Совхозная. По предварительным данным, спецавтомобиль в этот момент ехал на вызов с включённым спецсигналом.

На перекрёстке скорая столкнулась с Toyota Highlander, которой управляла женщина 1974 года рождения. От удара медицинский автомобиль опрокинулся.

«В больницу с полученными в результате ДТП травмами доставлены три человека – члены медицинской бригады», – сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Проверку после ДТП взяла на контроль прокуратура Омска.

Ранее Life.ru писал об аварии в центре Москвы, где после столкновения с Hongqi перевернулся Mercedes-Benz Sprinter частной скорой помощи. Травму получил водитель спецавтомобиля – медики диагностировали у него рассечение локтя, однако от госпитализации мужчина отказался. По предварительным данным, причиной ДТП стали действия водителя легковушки.