В Татарстане женщина и двое детей погибли в массовом ДТП

Женщина и двое детей погибли при столкновении трёх автомобилей в Татарстане. Ещё пять человек получили травмы и были госпитализированы, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла на 10-м километре автодороги Казань – Ульяновск. По предварительным данным, Volkswagen столкнулся с Lada Kalina и Lada Iskra.

Пассажиры Lada Iskra – женщина 1984 года рождения и дети 2016 и 2022 годов рождения –скончались на месте происшествия. Ещё пять участников аварии получили различные травмы. Их доставили в медицинские учреждения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины столкновения. Прокуратура Татарстана взяла ход процессуальной проверки по факту смертельного ДТП на контроль.

Ранее Life.ru писал о гибели в Москве 47-летней мотоблогерши Татьяны, мотоцикл которой оказался в слепой зоне КамАЗа на съезде на проспект Мира. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Всего за полтора месяца до этого она пережила другую тяжёлую аварию, после которой проходила лечение и перенесла операцию.