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12 августа, 22:03

Четыре гражданина Белоруссии погибли в ДТП с микроавтобусом в Грузии

Обложка © Х / Наша Ніва

Обложка © Х / Наша Ніва

Микроавтобус с туристами попал в ДТП в грузинском крае Гурия. В результате аварии погибли как минимум четыре гражданина Белоруссии, сообщило агентство Interpressnews.

По предварительным данным, транспортное средство направлялось из курортного посёлка Гомисмта в Озургети. Водитель не справился с управлением, после чего микроавтобус съехал с дороги и упал в овраг.

Несколько человек получили травмы и были доставлены в различные медицинские учреждения. Среди пострадавших есть дети, при этом сам водитель не пострадал.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшем гибель двух и более человек. Она предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы.

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Ранее двое детей получили травмы при столкновении трёх автомобилей на пересечении улиц Машинная и Фурманова в Екатеринбурге. Водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с попутным BMW, после чего его машина опрокинулась на встречную Mitsubishi.

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Артём Гапоненко
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