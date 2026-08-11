Автобус столкнулся с легковушкой в Татарстане, пострадали не менее 13 человек

В Алексеевском районе Татарстана произошло ДТП с участием легкового автомобиля Peugeot и пассажирского автобуса. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Последствия ДТП с автобусом в Татарстане. Видео © Прокуратура Татарстана

За рулём легковушки находился 50-летний мужчина. Предварительно, он нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автобусу, после чего транспортные средства столкнулись. На место происшествия выехал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров.

Районная прокуратура организовала процессуальную проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины аварии.

Тем временем СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении ПДД и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике, в ДТП пострадали 13 человек. 11 из них госпитализированы, проинформировали в местном минздраве.