Мотоблогерша погибла в страшном ДТП в Москве. Полтора месяца назад она чудом выжила в другой аварии

В Москве в ДТП погибла известная мотоблогерша. 47-летняя моушен-дизайнер Татьяна попала под КамАЗ на съезде на проспект Мира. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В Москве в ДТП погибла мотоблогерша Татьяна, попав под КамАЗ. Фото © SHOT

Жёлтый мотоцикл RACER SKYWAY оказался в слепой зоне грузовика — женщина скончалась на месте от множественных травм.

В Москве в ДТП погибла мотоблогерша Татьяна, попав под КамАЗ. Фото © SHOT

Всего полтора месяца назад она чудом выжила в другой аварии, которую сама снимала на GoPro. Тогда её госпитализировали в реанимацию, а позже в плечо установили титановый имплант.

В Москве в ДТП погибла мотоблогерша Татьяна, попав под КамАЗ. Фото © SHOT

Ранее Life.ru писал, что байкерша Соната погибла в аварии на мотоцикле в Ростове-на-Дону. Женщине был 41 год, у неё осталось двое детей. Она ехала на Harley-Davidson, когда по неизвестной причине потеряла контроль над байком. Транспорт врезался в бордюр, после чего вылетел на газон разделительной полосы.