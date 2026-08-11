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11 августа, 07:27

Мотоблогерша погибла в страшном ДТП в Москве. Полтора месяца назад она чудом выжила в другой аварии

SHOT: В Москве в ДТП погибла мотоблогерша, попав под КамАЗ

В Москве в ДТП погибла известная мотоблогерша. 47-летняя моушен-дизайнер Татьяна попала под КамАЗ на съезде на проспект Мира. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В Москве в ДТП погибла мотоблогерша Татьяна, попав под КамАЗ. Фото © SHOT

В Москве в ДТП погибла мотоблогерша Татьяна, попав под КамАЗ. Фото © SHOT

Жёлтый мотоцикл RACER SKYWAY оказался в слепой зоне грузовика — женщина скончалась на месте от множественных травм.

В Москве в ДТП погибла мотоблогерша Татьяна, попав под КамАЗ. Фото © SHOT

В Москве в ДТП погибла мотоблогерша Татьяна, попав под КамАЗ. Фото © SHOT

Всего полтора месяца назад она чудом выжила в другой аварии, которую сама снимала на GoPro. Тогда её госпитализировали в реанимацию, а позже в плечо установили титановый имплант.

В Москве в ДТП погибла мотоблогерша Татьяна, попав под КамАЗ. Фото © SHOT

В Москве в ДТП погибла мотоблогерша Татьяна, попав под КамАЗ. Фото © SHOT

Байкер получил контузию после столкновения с вороной на скорости 270 км/ч
Байкер получил контузию после столкновения с вороной на скорости 270 км/ч

Ранее Life.ru писал, что байкерша Соната погибла в аварии на мотоцикле в Ростове-на-Дону. Женщине был 41 год, у неё осталось двое детей. Она ехала на Harley-Davidson, когда по неизвестной причине потеряла контроль над байком. Транспорт врезался в бордюр, после чего вылетел на газон разделительной полосы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Обложка © SHOT

Наталья Афонина
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