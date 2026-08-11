Мотоблогерша погибла в страшном ДТП в Москве. Полтора месяца назад она чудом выжила в другой аварии
SHOT: В Москве в ДТП погибла мотоблогерша, попав под КамАЗ
В Москве в ДТП погибла известная мотоблогерша. 47-летняя моушен-дизайнер Татьяна попала под КамАЗ на съезде на проспект Мира. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Жёлтый мотоцикл RACER SKYWAY оказался в слепой зоне грузовика — женщина скончалась на месте от множественных травм.
Всего полтора месяца назад она чудом выжила в другой аварии, которую сама снимала на GoPro. Тогда её госпитализировали в реанимацию, а позже в плечо установили титановый имплант.
Ранее Life.ru писал, что байкерша Соната погибла в аварии на мотоцикле в Ростове-на-Дону. Женщине был 41 год, у неё осталось двое детей. Она ехала на Harley-Davidson, когда по неизвестной причине потеряла контроль над байком. Транспорт врезался в бордюр, после чего вылетел на газон разделительной полосы.
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