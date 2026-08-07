Байкер получил контузию после столкновения с вороной на скорости 270 км/ч
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Мотоциклист получил лёгкую контузию после столкновения с вороной во время поездки по Подмосковью. По словам байкера, во время движения он заметил, как снизу взлетает птица.
Спустя мгновение ворона на большой скорости врезалась ему в голову. Несмотря на сильный удар, потерю координации и ухудшение видимости, мужчине удалось удержать мотоцикл и безопасно остановиться.
Как утверждает мотоциклист, от столкновения птица погибла, а его шлем получил серьёзные повреждения — визор оказался разбит. После происшествия мужчина самостоятельно добрался домой, а затем обратился в больницу.
Байкер получил контузию после столкновения с вороной на скорости 270 км/ч. Фото © Telegram/Baza
Врачи диагностировали у него лёгкую контузию и сильный шум в ушах. По словам байкера, звон не проходил несколько дней и мешал ему нормально спать, пишет Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что чайка, влетевшая в лобовое стекло самолёта EasyJet, сорвала рейс из Амстердама в Лондон 8 февраля. Судно развернулось через 20 минут после взлёта, и пассажиры ощутили сильный толчок. Им пришлось ждать замены почти полдня, и они выразили недовольство отсутствием информации от авиакомпании.
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