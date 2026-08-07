Страшнее мотоциклов: Электросамокаты связали с тяжёлыми травмами внутренних органов

Исследование показало, что аварии с электросамокатами могут приводить не только к черепно-мозговым травмам, но и к тяжёлым повреждениям внутренних органов. К такому выводу пришли американские учёные, проанализировав тысячи случаев госпитализации. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на научную работу.

За последние годы число серьёзных травм, связанных с электросамокатами, значительно выросло. Исследователи изучили данные пациентов, поступивших в травматологические центры США после ДТП с этим видом транспорта. Выяснилось, что пострадавшие нередко получают не только переломы конечностей и сотрясения мозга, но и опасные повреждения внутренних органов.

По данным авторов исследования, наиболее распространёнными остаются травмы головы и лица. Однако врачи также регулярно фиксируют разрывы печени, селезёнки, повреждения лёгких и грудной клетки, которые могут представлять непосредственную угрозу для жизни.

Особую тревогу у специалистов вызывает тот факт, что многие пользователи электросамокатов ездят без защитных шлемов. По мнению исследователей, использование средств защиты способно существенно снизить риск тяжёлых последствий при падении или столкновении.

Авторы работы призвали уделить больше внимания безопасности пользователей электросамокатов. Они считают, что развитие инфраструктуры, соблюдение правил дорожного движения и использование защитной экипировки помогут сократить число тяжёлых травм.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили ввести водительские права категории «М» для электросамокатов, электровелосипедов, электроскутеров, электромопедов и моноколёс. Автор инициативы Дмитрий Гусев отметил, что такая техника развивает серьёзную скорость, поэтому её владельцы должны знать ПДД и нести ответственность за свои действия.