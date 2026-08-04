В Петербурге руль электросамоката пробил бедро мужчине после столкновения с авто

Руль электросамоката пробил бедро мужчине после столкновения с автомобилем в Северной столице. Подробности аварии приводит Telegram-канал «Петербург с огоньком».

Руль от самоката проткнул мужчине бедро после ДТП в Петербурге. Видео © Telegram / Петербург с огоньком

Инцидент произошёл в Кировском районе на Ленинском проспекте. Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, самокатчик на полной скорости влетел в машину. Металлическая часть руля вошла в ногу пострадавшего практически до кости.

Чтобы освободить мужчину, конструкцию самоката пришлось распиливать прямо на месте ДТП. Тем не менее фрагмент руля извлечь не удалось, он так и остался в бедре. Пострадавшего забрала реанимационная бригада. Информации о его текущем состоянии пока нет.

Ранее в Екатеринбурге 15-летний подросток на электросамокате угодил в реанимацию после столкновения с BMW. Двое несовершеннолетних двигались вдвоём на одном самокате по проезжей части. При резком перестроении они врезались в автомобиль. В результате удара водитель самоката получил серьёзные травмы и был экстренно госпитализирован, а его 14-летнему пассажиру помощь оказали на месте.