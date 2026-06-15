В Мурине пьяный лихач на электросамокате сбил ребёнка и сломал ему ногу

Во дворе дома № 67 по улице Шоссе в Лаврики (жилой массив Мурино) мужчина на электросамокате сбил шестилетнего мальчика. Ребёнок попал в больницу с переломом ноги, сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев.

В Мурино пьяный мужчина на электросамокате сбил шестилетнего дошкольника. Видео © Telegram / 78 | Новости

Авария произошла 11 июня. По словам местных жителей, ребята катались на велосипедах в зоне, которая фактически используется как детская площадка. Очевидец утверждает, что водитель самоката ехал на высокой скорости и не снизил её перед выездом из-за припаркованных машин. В этот момент мальчик выехал на проезжую часть двора, после чего был сбит.

В Мурине пьяный мужчина на электросамокате сбил шестилетнего дошкольника. Фото © Telegram / 78 | Новости

Ехавший за ним второй ребёнок отделался испугом. Жители также сообщили, что самокатчик был на личном транспорте и находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Сейчас сын в больнице и готовится к операции. Виновник сначала помогал успокаивать ребёнка, а потом сказал: «Извините, у меня тоже есть сын». Когда приехала скорая, он забрал самокат и ушёл. Я написала заявление в полицию», — рассказала Людмила Гарбуза, мама пострадавшего мальчика.

Ранее сообщалось, что в России произошло первое ДТП с электросамокатом на трассе (МКАД, лимит 100 км/ч). Водитель хаотично перестраивался, фура задела его, и он получил крайне тяжёлые травмы — левая нога фактически полностью раздроблена.