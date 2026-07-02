Это не игрушка: В Госдуме предложили ввести водительские права для электросамокатов

В России предложили ввести водительские права для езды на электросамокатах. Инициативу на отзыв в Правительство РФ направил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев.

Он предлагает ввести категорию «М» для управления электросамокатами, электровелосипедами, электроскутерами, электромопедами и моноколёсами. Документ, который есть в распоряжении Life.ru, предлагает внести изменения в статью 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Электросамокат или моноколесо — это уже не просто игрушка. Многие такие устройства развивают серьёзную скорость, выезжают на дороги, тротуары, пешеходные зоны и могут быть опасны как для прохожих, так и для самих пользователей. Если человек управляет моторизованным средством, он должен знать правила дорожного движения и понимать ответственность. Дмитрий Гусев Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю

Сейчас требования к подобным устройствам зависят от их мощности, скорости и правового статуса: часть относится к средствам индивидуальной мобильности, часть — к мопедам или мотоциклам. По словам депутата, на практике это создаёт путаницу и затрудняет контроль.

«Сегодня внешне два устройства могут выглядеть почти одинаково, но по закону относиться к разным категориям. Один электросамокат считается СИМ, другой по характеристикам фактически приближается к мопеду. Для граждан это непонятно, а органам контроля — неудобно. Правила должны быть простыми: если средство моторизовано и может причинить вред, управление им должно требовать подготовки», — отметил парламентарий.

По мнению автора инициативы, наличие водительского удостоверения категории «М» будет означать, что человек прошёл обучение, сдал экзамен и обладает базовыми знаниями правил дорожного движения. Законопроект призван устранить пробелы в регулировании и повысить безопасность на дорогах и в общественных пространствах.

«Мы не предлагаем бороться с электротранспортом. Он стал частью городской жизни. Но развитие не должно происходить за счёт безопасности людей. Пешеходы не должны бояться тротуаров, а пользователи таких устройств должны понимать, где и как они имеют право двигаться», — подчеркнул Гусев.

Ранее Life.ru писал, что в России запустили чат-боты для жалоб на нарушения, связанные с использованием электросамокатов. Любой гражданин может открыть бот, выбрать тип нарушения, указать время и место, а также прикрепить фото или видео.