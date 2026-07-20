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Регион
20 июля, 14:13

Известная в Ростове-на-Дону байкерша погибла в ДТП, у неё осталось двое детей

Байкерша Соната погибла в аварии на мотоцикле в Ростове-на-Дону

Известная в мотосообществе юга России байкерша София, которую друзья называли Сонатой, погибла в ДТП в Ростове-на-Дону. Женщине был 41 год. Об этом пишет местный паблик «Это Ростов! Новости».

Она ехала на Harley-Davidson, когда по неизвестной причине потеряла контроль над байком. Транспорт врезался в бордюр, после чего вылетел на газон разделительной полосы.

При падении ростовчанка получила тяжёлые травмы. Её срочно доставили в больницу, однако спасти пострадавшую не удалось — позднее она скончалась в реанимации.

Соната увлекалась мотокультурой более 15 лет. С 2019 года она регулярно участвовала в фестивалях, пробегах и путешествиях по Кавказу и другим регионам страны.

По словам знакомых, даже в семейные поездки женщина отправлялась на мотоцикле, а близкие сопровождали её на автомобиле и доверяли большому опыту. У погибшей остались двое сыновей — десяти и двенадцати лет.

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В Вологде мотоциклист на скорости врезался в ограждение, установленное на ремонтируемом участке дороги. После удара байкера отбросило на проезжую часть, однако он самостоятельно поднялся, а прохожие помогли поставить мотоцикл на колёса.

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Обложка © VK / Софья Андреевна

Владимир Озеров
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