Байкер признал вину в смертельном ДТП с актрисой Ксенией Добромиловой
Ксения Добромилова. Обложка © VK / Ксения Добромилова
Мотоциклист Максим Завирюха полностью признал свою вину в ДТП на западе Москвы, в котором погибла актриса и фотограф Ксения Добромилова. Эту информацию сообщили сотрудники правоохранительных органов.
«Обвиняемый Завирюха признал вину в инкриминируемом ему преступлении», — сообщил источник ТАСС.
В конце июня Никулинский суд Москвы оставил мужчину под домашним арестом. Судьи продлили эту меру пресечения.
Трагическая авария случилась во время фотосъёмки. Ксения Добромилова известна как участница клипа HammAli & Navai «Девочка-война». Девушка выбрала Большую Дорогомиловскую улицу для «фотоохоты» на байкеров. Она снимала мотоциклистов, которые ехали в обе стороны. В определённый момент один из водителей въехал прямо в неё. За рулём этого транспортного средства находился 32-летний Максим Завирюха.
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