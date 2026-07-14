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13 июля, 21:35

Байкер признал вину в смертельном ДТП с актрисой Ксенией Добромиловой

Ксения Добромилова. Обложка © VK / Ксения Добромилова

Ксения Добромилова. Обложка © VK / Ксения Добромилова

Мотоциклист Максим Завирюха полностью признал свою вину в ДТП на западе Москвы, в котором погибла актриса и фотограф Ксения Добромилова. Эту информацию сообщили сотрудники правоохранительных органов.

«Обвиняемый Завирюха признал вину в инкриминируемом ему преступлении»,сообщил источник ТАСС.

В конце июня Никулинский суд Москвы оставил мужчину под домашним арестом. Судьи продлили эту меру пресечения.

«Сидела на корточках на дороге»: Дочь Заворотнюк видела Ксению Добромилову за несколько мгновений до её гибели
«Сидела на корточках на дороге»: Дочь Заворотнюк видела Ксению Добромилову за несколько мгновений до её гибели

Трагическая авария случилась во время фотосъёмки. Ксения Добромилова известна как участница клипа HammAli & Navai «Девочка-война». Девушка выбрала Большую Дорогомиловскую улицу для «фотоохоты» на байкеров. Она снимала мотоциклистов, которые ехали в обе стороны. В определённый момент один из водителей въехал прямо в неё. За рулём этого транспортного средства находился 32-летний Максим Завирюха.

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Лия Мурадьян
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