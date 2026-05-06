«Сидела на корточках на дороге»: Дочь Заворотнюк видела Ксению Добромилову за несколько мгновений до её гибели

Блогерша, дочь Анастасии Заворотнюк Анна, оказалась в числе тех, кто видел актрису Ксению Добромилову живой незадолго до её гибели. Девушка рассказала в своём Telegram-канале, что 5 мая проезжала мимо того места, где знаменитость проводила съёмку, находясь прямо на проезжей части. Однако позже удалила запись.

Заворотнюк отметила, что такое рискованное поведение модели на трассе сразу показалось ей очень тревожным.

«Я до сих пор не могу это переварить, потому что вчера сама проезжала мимо и видела её. Мы не сразу поняли, что на дороге на корточках сидит человек, заметили в последний момент. И даже обсудили, что это выглядит очень опасно», — написала она.

Анна также рассказала , что узнала уже только из утренних новостей, кем оказалась та женщина. Заворотнюк призвала подписчиков беречь себя и своих близких, заметив, насколько хрупкой бывает жизнь, и выразила искренние соболезнования родным погибшей.