«Сидела на корточках на дороге»: Дочь Заворотнюк видела Ксению Добромилову за несколько мгновений до её гибели
Анна Заворотнюк раскрыла последние минуты жизни актрисы Добромиловой перед ДТП
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk
Блогерша, дочь Анастасии Заворотнюк Анна, оказалась в числе тех, кто видел актрису Ксению Добромилову живой незадолго до её гибели. Девушка рассказала в своём Telegram-канале, что 5 мая проезжала мимо того места, где знаменитость проводила съёмку, находясь прямо на проезжей части. Однако позже удалила запись.
Заворотнюк отметила, что такое рискованное поведение модели на трассе сразу показалось ей очень тревожным.
«Я до сих пор не могу это переварить, потому что вчера сама проезжала мимо и видела её. Мы не сразу поняли, что на дороге на корточках сидит человек, заметили в последний момент. И даже обсудили, что это выглядит очень опасно», — написала она.
Анна также рассказала, что узнала уже только из утренних новостей, кем оказалась та женщина. Заворотнюк призвала подписчиков беречь себя и своих близких, заметив, насколько хрупкой бывает жизнь, и выразила искренние соболезнования родным погибшей.
Напомним, накануне под колёсами мотоцикла во время съёмки погибла участница клипа HammAli & Navai «Девочка-война» Ксения Добромилова. Она устроила «фотоохоту» на байкеров на Большой Дорогомиловской и снимала байкеров, которые двигались по улице в обе стороны. В какой-то момент один из мотоциклов въехал прямо в неё. Водителем байка оказался 32-летний Максим З.
