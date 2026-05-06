Люди несут цветы к месту гибели сбитой байкером во время «фотоохоты» Добромиловой

На Большой Дорогомиловской улице в Москве появился стихийный мемориал на месте гибели фотографа, блогерши и актрисы Ксении Добромиловой.

Люди несут туда цветы и оставляют памятные знаки после смертельного ДТП, в котором под колёсами мотоцикла во время съёмки погибла участница клипа HammAli & Navai «Девочка-война».

Добромилова устроила «фотоохоту» на Большой Дорогомиловской и снимала байкеров, которые двигались по улице в обе стороны. В какой-то момент один из мотоциклов въехал прямо в неё. Водителем байка оказался 32-летний Максим З. После столкновения он сам вылетел с мотоцикла и пролетел ещё около 50–100 метров.

У мужчины диагностировали ушибы мягких тканей плеча, левой кисти и повреждения связок голеностопа. От госпитализации он отказался. После аварии байкера задержали на месте полицейские. Против него возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП.