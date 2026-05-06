Люди несут цветы к месту гибели сбитой байкером во время «фотоохоты» Добромиловой
На месте гибели Добромиловой появился стихийный мемориал
Стихийный мемориал на месте гибели Добромиловой. Обложка © Авилов Александр/Агентство «Москва»
На Большой Дорогомиловской улице в Москве появился стихийный мемориал на месте гибели фотографа, блогерши и актрисы Ксении Добромиловой.
Люди несут туда цветы и оставляют памятные знаки после смертельного ДТП, в котором под колёсами мотоцикла во время съёмки погибла участница клипа HammAli & Navai «Девочка-война».
Добромилова устроила «фотоохоту» на Большой Дорогомиловской и снимала байкеров, которые двигались по улице в обе стороны. В какой-то момент один из мотоциклов въехал прямо в неё. Водителем байка оказался 32-летний Максим З. После столкновения он сам вылетел с мотоцикла и пролетел ещё около 50–100 метров.
У мужчины диагностировали ушибы мягких тканей плеча, левой кисти и повреждения связок голеностопа. От госпитализации он отказался. После аварии байкера задержали на месте полицейские. Против него возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП.
Это не единственное ДТП за вчерашний день, связанное с участниками клипа HammAli & Navai «Девочка-война». Сам Navai тоже попал в серьёзную аварию. Рэпер на чёрном Ferrari без номеров снёс светофор на Зубовском бульваре в центре Москвы. После ДТП артист не стал скрываться от прессы и прокомментировал произошедшее корреспонденту Life.ru.
Дептранс Москвы публиковал момент аварии со спорткаром рэпера. По предварительным данным, Navai может грозить административная ответственность. Речь идёт о порче городской инфраструктуры и езде без номеров. Ferrari 488, за рулём которого находился Navai, оценивается до 66 млн рублей.
