5 мая, 18:11

Дептранс Москвы опубликовал момент аварии со спорткаром рэпера Navai

В Дептрансе Москвы прокомментировали аварию рэпера Navai на Ferrari. В ведомстве заявили, что водитель передвигался по городу на автомобиле без номерных знаков. Речь идёт о возможном лишении водителя прав.

Авария рэпера Navai. Видео © Telegram/ Дептранс. Оперативно

Там отметили, что из-за грубого нарушения ПДД и повреждения городской инфраструктуры будет подготовлено обращение в суд. Дептранс намерен требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ДТП. На опубликованных кадрах видно, что при перестроении автомобиль теряет управление, вылетает на обочину и врезается в дерево.

Ferrari в хлам, разбит светофор и лужа бензина: Life.ru публикует видео с места аварии Navai

Ранее сообщалось, что Ferrari рэпера вылетел с дороги на Зубовском бульваре и снёс светофор. Сам Navai после аварии заявил, что не превышал скорость, а машину, по его словам, развернуло из-за спортивных колёс.

Обложка © Telegram/ Дептранс. Оперативно

Полина Никифорова
