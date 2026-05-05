Дептранс Москвы опубликовал момент аварии со спорткаром рэпера Navai
В Дептрансе Москвы прокомментировали аварию рэпера Navai на Ferrari. В ведомстве заявили, что водитель передвигался по городу на автомобиле без номерных знаков. Речь идёт о возможном лишении водителя прав.
Авария рэпера Navai. Видео © Telegram/ Дептранс. Оперативно
Там отметили, что из-за грубого нарушения ПДД и повреждения городской инфраструктуры будет подготовлено обращение в суд. Дептранс намерен требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ДТП. На опубликованных кадрах видно, что при перестроении автомобиль теряет управление, вылетает на обочину и врезается в дерево.
Ранее сообщалось, что Ferrari рэпера вылетел с дороги на Зубовском бульваре и снёс светофор. Сам Navai после аварии заявил, что не превышал скорость, а машину, по его словам, развернуло из-за спортивных колёс.
