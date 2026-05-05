«Колёса плохие, ехал не быстро»: Первая реакция Navai после аварии на Ferrari – видео Life.ru

Navai прокомментировал аварию на Ferrari в центре Москвы

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) после ДТП в центре Москвы не стал скрываться от прессы и дал комментарий корреспонденту Life.ru. Он сразу обозначил главное: скорость была невысокой.

Первый комментарий рэпера Navai после аварии в Москве.

«Колёса плохие. Ехал не быстро», — сказал артист.

По словам музыканта, его Ferrari без номеров развернуло именно из-за спортивных колёс, которые не подходили для дорог общего пользования. В результате аварии никто серьёзно не пострадал. Автомобиль получил серьёзные повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, всё произошло на Зубовском бульваре в Москве. По предварительным данным, музыкант вылетел с дороги на чёрном Ferrari и снёс светофор.

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
