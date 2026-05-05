Ferrari в хлам, разбит светофор и лужа бензина: Life.ru публикует видео с места аварии Navai

Life.ru публикует кадры с места аварии рэпера Navai в Москве. На них видно последствия ДТП на Зубовском бульваре, где артист на Ferrari вылетел с дороги.

У машины сильно повреждена передняя левая часть: разбит бампер, деформировано крыло, видны внутренние детали кузова. Спорткар снёс светофор и оказался задними колёсами на тротуаре. После столкновения из машины, по предварительным данным, вытекал бензин.

Сам Navai после аварии заявил, что не гнал и ехал примерно 60–65 км/ч. По словам музыканта, Ferrari развернуло из-за спортивных колёс. Артист отметил, что автомобиль ему не жалко, главное — что все остались живы.